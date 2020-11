Pepe foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor defesa nos meses de setembro e outubro.

O central do FC Porto recolheu 40,77 por cento dos votos, e superou assim Ricardo Esgaio, do Sp. Braga, com 13,85 por cento dos votos, e Nuno Mendes, do Sporting, com 10,77 por cento.

No período acima mencionado, Pepe fez cinco jogos, com um golo marcado, e foi nomeado o homem do jogo no clássico frente ao Sporting.