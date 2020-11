O Moreirense anunciou a saída do treinador Ricardo Soares.

Em comunicado no site oficial, os cónegos informam que chegaram a acordo com o técnico de 45 anos para a «quebra do vínculo (...) por mútuo acordo e da forma mais cordial».

Ricardo Soares orientava os cónegos desde dezembro do ano passado. Esta temporada, o conjunto minhoto, que enfrenta atualmente um surto de covid-19 no plantel, soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas na Liga, prova na qual ocupa o 11.º lugar.

Na época passada Ricardo Soares guiou o Moreirense a um confortável oitavo lugar no campeonato, isto depois de ter pegado na equipa no 11.º posto, à 15.ª jornada.

O comunicado do Moreirense:

«O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o técnico Ricardo Soares para a quebra do vínculo que os une, tal acontece por mútuo acordo e da forma mais cordial.

O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD agradece todo o profissionalismo ao treinador Ricardo Soares, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais.»