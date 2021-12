Portugal mantém o sexto lugar no atual Ranking da UEFA e até ganhou alguns pontos aos Países Baixos, ávidos perseguidores, na derradeira jornada da fase de grupos das competições europeias.



Contas feitas, Benfica e Sp. Braga garantiram 10 pontos para Portugal, com a equipa de Jorge Jesus a ser a principal responsável pelo bom resultado, face ao triunfo e ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões (dois pontos pela vitória mais cinco pelo apuramento).



O Sp. Braga arrecadou três pontos com o empate (um ponto) e o segundo lugar no seu grupo na Liga Europa (dois).



Importa aqui salientar que a bonificação pelo apuramento do Sporting na Liga dos Campeões já tinha sida contabilizada na jornada anterior, tal como tinha acontecido do lado neerlandês com Ajax (Liga dos Campeões), Feyenoord e AZ Alkmaar (Liga Conferência).



Nesta jornada, os Países Baixos somaram 9 pontos, divididos por quatro equipas (Vitesse com três, Ajax, AZ Alkmaar e Feyenoord com dois).



Assim sendo, Portugal aumentou ligeiramente a vantagem sobre os neerlandeses no atual Ranking da UEFA.



Ranking atual (kassiesa.net)





Por outro lado, diminuiu a desvantagem para o mesmo adversário no Ranking da próxima época, que pode iniciar-se com os Países Baixos no segundo lugar, como o Maisfutebol já tinha explicado.





Ranking para a próxima época (kassiesa.net)

A contabilidade pode ser alternada na próxima ronda das provas europeias, sendo que Portugal continua a ter em prova quatro das seis equipas que iniciaram a época (Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa), enquanto os Países Baixos contam com cinco (Ajax na Liga dos Campeões, PSV, Feyenoord, AZ Alkmaar e Vitesse na Liga Europa).