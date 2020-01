O médio Julian Weigl está confirmado na lista de 18 convocados do Benfica para o jogo ante o Desportivo das Aves, que pode marcar a estreia do alemão com a camisola dos encarnados, esta sexta-feira, na 16.ª jornada da Liga (19h00).

Bruno Lage já tinha dado conta, na quinta-feira, de que Weigl estaria convocado e o nome do antigo jogador do Borussia Dortmund aparece pela primeira vez nos eleitos.

Em relação ao último jogo oficial, em Guimarães, para o qual Lage convocou 19 jogadores, saem os médios Taarabt e Florentino, além de Raul de Tomás, que rumou ao Espanhol. Entra, além de Weigl, o português Jota.

Taarabt e Florentino não constam no boletim clínico do Benfica, pelo que se trata, ao que tudo indica, de uma opção técnica de Bruno Lage, que não pode forçosamente contar com Rafa e Jardel por lesão: o extremo português e o central brasileiro são os únicos a constar no boletim clínico.

Lista de convocados

Guarda-redes: Zlobin, Odysseas Vlachodimos;

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo;

Médios: Chiquinho, Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Cervi, Caio Lucas;

Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius, Jota.

Artigo atualizado às 10h37