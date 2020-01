O treinador do Sporting, Silas, chamou 18 jogadores para o jogo frente ao Vitória de Setúbal.

Na lista verde e branca, destaque para as ausências de Acuña e Doumbia (este último suspenso), eles que foram titulares frente ao FC Porto. Em sentido inverso, Eduardo e Pedro Mendes foram chamados pelo técnico dos leões.

Recorde-se que o jogo frente ao Vitória sadino está agendado para este sábado, a partir das 20h30. Com uma virose a afetar quase todo o plantel, o clube de Setúbal pediu o adiamento do jogo, pedido recusado pelo Sporting. Entretanto o presidente da Liga, Pedro Proença, chamou os dois clubes para uma reunião esta sexta-feira, pelo que a realização do desafio ainda não é totalmente certa.

A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Vitória de Setúbal:

Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa;

Defesas: Ristovski, Ilori, Coates, Mathieu e Borja;

Médios: Battaglia, Wendel, Bruno Fernandes e Eduardo;

Avançados: Camacho, Pedro Mendes, Vietto, Plata, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie.