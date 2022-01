O FC Porto emprestou Nanu para o Dallas FC da MLS, anunciaram os dois clubes.

Nas redes sociais, o clube norte-americano informou que o lateral-direito chega cedido pelos dragões por um ano, com opção de compra, embora não revelem o valor da mesma.

Aos 27 anos, Nanu prepara-se para viver a primeira experiência no estrangeiro. O defesa destacou-se no futebol português ao serviço do Marítimo, o que lhe valeu a transferência para o FC Porto.

Nos dragões, em época e meia não conseguiu afirmar-se e sai com 21 jogos realizados, dos quais apenas dois foram realizados esta temporada.

Refira-se que esta segunda-feira, Sérgio Conceição contou com um «reforço» no Olival para o lado direito do setor defensivo: Renzo Saravia foi integrado na equipa depois de finalizado o empréstimo ao Internacional.