O Santa Clara anunciou Mário Silva como novo treinador do clube.

O emblema açoriano informou também que o técnico de 44 anos assinou até ao final da atual temporada, com mais uma de opção.

«A escolha do Santa Clara no seu novo mister baseia-se não só na ideia de jogo e direção que pretende incutir ao grupo de trabalho dentro de campo – a de um futebol positivo e eficaz –, mas também perfil e personalidade», pode ler-se na nota do clube.

Mário Silva, antigo internacional português, assumiu o cargo de técnico principal pela primeira vez em 2010, no Boavista. Passou quatro temporadas no Padroense, antes de rumar ao FC Porto, onde comandou a equipa de sub-19 à conquista da UEFA Youth League em 2019.

Na época seguinte, assumiu o comando do Almería, no segundo escalão espanhol, durante apenas seis jogos.

Já em 2020/21, Mário Silva iniciou a temporada à frente do Rio Ave, mas acabou por deixar Vila do Conde ao fim de quatro triunfos em 15 partidas.