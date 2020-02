Bruno Lage chamou 19 jogadores para a deslocação do Benfica a Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Em relação ao jogo com o FC Porto, regista-se apenas uma alteração: André Almeida, lesionado, dá lugar a Nuno Tavares.

Além do lateral-direito (lesão traumática no tornozelo direito), Gabriel (patologia ocular) e Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito) são os outros nomes que constam no boletim clínico dos encarnados.

O Benfica joga esta terça-feira em Famalicão, a partir das 20h45. Na primeira mão destas meias-finais, o emblema da Luz triunfou no Estádio da Luz por 3-2.

Convocados do Benfica:

Guarda-Redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo;

Médios: Chiquinho, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Taarabt, Florentino, Samaris e Rafa;

Avançados: Vinícius, Dyego Sousa, Seferovic e Jota.