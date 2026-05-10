Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o AVS, em jogo da jornada 33 da Liga:

Se faltou concentração máxima

«Penso que a concentração esteve lá, se virmos os números, das três vezes que eles foram à área, castigaram-nos e penso que criámos muito, mas se baixássemos um pouco em algum aspeto, pagaríamos o preço e deve ser um lembrete para o próximo jogo e para a próxima época. É seguir e tentar acabar a época com 88 pontos e junto dos nossos adeptos.»

FC Porto tem tido consistência defensiva e eficácia ofensiva em bola parada, mas sofreu dois golos de bola parada

«Como disse é a atenção aos detalhes, o Bednarek dá-nos muito e o Diogo também, no jogo aéreo. São dois jogadores muito importantes, mas faz parte do jogo, há informação que podemos retirar do jogo para começar a preparar a próxima época, na qual a expectativa e a exigência vão ser maiores para todos e temos de estar preparados para isso.»

Bednarek

«Foi uma situação particular nas últimas 48 horas para e ele e ontem à noite decidimos dar-lhe o dia para estar com a família e as suas crianças.»

Se vai dar algum recado à equipa

«Ainda bem que não esteve no balneário ao intervalo (risos). No fundo é sermos a equipa que fomos durante muitos jogos. Depois, eu entendo que não é normal ver o FC Porto perder e sofrer três golos. Na semana passada levei um banho de água fria e hoje ficámos molhados, mas não com o mesmo sentimento. É um alerta de que estamos a competir a um nível em que não podemos baixar.»