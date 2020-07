O português Bruno Fernandes conquistou, pela segunda vez consecutiva, o prémio de jogador do mês da Premier League. Depois de ganhar a atribuição de Fevereiro [última antes da paragem forçada da competição], ganha agora a do mês de junho.

O médio contabilizou quatro golos e uma assistência, englobando os jogos realizados em março, frente ao Manchester City e Everton. Nesses dois somou um golo e uma assistência, e já em junho acrescentou três golos à conta pessoal.

Tem de se recuar até 2018 para ver um jogador receber duas distinções consecutivas: Mohamed Salah conseguiu-o em fevereiro e março de 2018, e antes dele Jamie Vardy, em outubro e novembro de 2015.

Antes de Bruno, houve ainda outro português a conseguir esta proeza ao alcance de poucos: Cristiano Ronaldo, distinguido em novembro e dezembro de 2006.

No que toca ao mês de julho, a concorrência que se cuide. Afinal, após dois jogos realizados, o criativo ex-Sporting soma já dois golos e três assistências, provando ser um sério candidato a uma terceira eleição, algo que seria uma estreia na atribuição do prémio.

Clear of the rest 😎



Big up @B_Fernandes8, who has been named the #PL's June Player of the Month 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/xeVnaEFKMk