O treinador português Jorge Jesus deu entrada com uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra o Benfica.

O processo consta no sítio do TAD e é datado desta quarta-feira, dia 9, tendo como demandante Jorge Jesus e demandada a SAD do Benfica, tendo como objeto «incumprimento contratual».

Jorge Jesus, que vai ser o próximo treinador do Al Nassr, chegou a acordo para a rescisão com o Benfica em dezembro de 2021, no decorrer da época 2021/22. Findou aí a sua segunda passagem como treinador do Benfica, clube ao qual regressara em 2020/21, após o ciclo de seis épocas de 2010 a 2015.

Nessa ocasião, a SAD do Benfica, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, informou que iria cumprir «com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional».

Jesus, de 70 anos, tinha então contrato até 2023 (ou seja, cerca de mais época e meia face à altura da sua saída) e acabou por ingressar no Fenerbahçe na época seguinte à sua saída do Benfica, ou seja, em 2022/23.

Entretanto, na manhã desta quinta-feira, em comunicado, o Benfica «esclarece que teve recentemente conhecimento da pretensão do seu antigo treinador, Jorge Jesus» e afirma que «já encetou conversações com os representantes de Jorge Jesus e tem total convicção de que tudo será resolvido de forma amigável a contento de ambas as partes, muito em breve».

«Não há conflito com o Benfica»

Em declarações enviadas ao Maisfutebol, o advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique, esclareceu que «não há conflito com o Benfica» e que situação está relacionada «com o acerto de IRS» feito pela Autoridade Tributária ao treinador.

«Não há problema algum, não há nenhum conflito contencioso. Foi por mera cautela, por causa do prazo de prescrição. Tem a ver com o acerto de IRS que a Autoridade Tributária fez ao Jorge. O Jorge, por força do contrato, é credor dessa quantia em relação ao Benfica, mas o devedor fiscal era o Jorge, então o Jorge pagou de imediato aquilo que a Autoridade Tributária corrigiu», começou por dizer Luís Miguel Henrique.

«Agora, por mera cautela, avançámos com a ação, mas não há nenhum conflito com o Benfica. Há diálogo e temos uma plataforma de entendimento, é uma questão de mera cautela processual. Há um conflito processual porque ele existe, mas materialmente estamos em pleno diálogo e há um princípio de acordo em relação às questões, portanto não é nada que se deva valorizar», concluiu.