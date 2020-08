O campeonato do mundo de MotoGP confirmou esta segunda-feira que vai passar em novembro por Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.

O Algarve vai receber o maior campeonato de motas no fim de semana de 20 a 22 de novembro, naquela que será a última corrida da temporada.

Depois da Fórmula 1, também o campeonato de MotoGP vai passar por Portugal. Será, de resto, a primeira vez que as duas provas passam por solo nacional no mesmo ano.

Será assim um Grande Prémio especial para Miguel Oliveira, piloto da KTM que ainda no domingo conseguiu o melhor resultado de sempre, ao ficar em sexto lugar no GP da República Checa.