O pai do futebolista argentino Lionel Messi, Jorge Messi, confirmou há minutos a viagem para França, no âmbito da transferência do filho para o Paris Saint-Germain.

«Sim, vamos para Paris», afirmou Jorge Messi, em declarações à imprensa presente no terminal do aeroporto.

Antes do embarque para França, Jorge Messi assinalou culpados para o seu filho não continuar no Barcelona.

«Querem saber quem é o culpado? Averiguem com o clube [ndr: Barcelona]», declarou, em palavras impactantes depois da saída de Lionel Messi dos catalães.