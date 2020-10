França e Portugal reencontram-se este domingo em duelo a contar para a Liga das Nações, no Stade de France, o mesmo palco no qual, há mais de quatro anos, a seleção lusa venceu o Europeu de 2016 aos gauleses. Se é verdade que a equipa de Didier Deschamps vai procurar outro resultado que não novo desaire, Fernando Santos não acredita que o adversário entre em campo com sentimento de vingança.

«Jogadores de tão grande nível, que todos os dias, todas as semanas, meses e anos disputam grandes competições, fossem viver de vingança, teriam sempre dificuldade. No futebol, a vingança é uma coisa que está ao lado. Não acho que seja por aí. Para ganharmos, o que temos de fazer é jogar bem», assinalou Fernando Santos, este sábado, em conferência de imprensa.

O técnico nacional volta ao palco no qual, além da vitória no Europeu, fez a estreia como selecionador principal. Memórias? Sim. Mas este domingo «é um jogo diferente».

«As primeiras memórias é o primeiro jogo, a primeira vez que me sentei no banco da equipa nacional e ouvi o hino enquanto representante da equipa de Portugal. Obviamente que o Campeonato da Europa vai estar sempre presente, não vale a pena dizer que não teve importância. Agora, o que vou sentir domingo, não vai ter nada a ver. Estamos a disputar jogos de apuramento na Liga das Nações e queremos fazer um bom jogo e vencer», concluiu.