O Rio Ave venceu o Vilafranquense, por 2-1, em jogo da 8.ª jornada da II Liga, num encontro em que os vila-condenses operaram uma reviravolta.

Belkheir abriu o marcador aos 37 minutos, colocando do Vilafranquense em vantagem. Hugo Gomes fez o empate aos 59 minutos e Aziz, aos 83, fez o 2-1 final.

Com este resultado, o Rio Ave é 2.º com 17 pontos, menos um do que o líder Feirense, que tem menos um jogo. O Vilafranquense é 16.º com seis pontos e está em zona de play-off.