Vários clubes da Liga já comemoraram, publicamente, a aprovação do projeto de revogação do Cartão do Adepto, por parte do Parlamento.

FC Porto, Sp. Braga e Vitória de Guimarães foram alguns dos emblemas que assinalaram a decisão política nas redes sociais.

FC PORTO

O Cartão do Adepto foi revogado, esta tarde, na Assembleia da República



A decisão permite que cada vez mais gente possa voltar aos Estádios. Contamos convosco no Dragão💙#FCPorto pic.twitter.com/YGtghdypto — FC Porto (@FCPorto) November 10, 2021

SPORTING DE BRAGA

C̶a̶r̶t̶ã̶o̶ ̶d̶o̶ ̶A̶d̶e̶p̶t̶o̶



Uma vitória de Todos.

Uma vitória do Futebol.

Uma vitória do Desporto. pic.twitter.com/TH1TofQuFE — SC Braga (@SCBragaOficial) November 10, 2021

VITÓRIA DE GUIMARÃES

BOAVISTA

A Assembleia da República votou pelo 𝗙𝗜𝗠 𝗗𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔̃𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗗𝗘𝗣𝗧𝗢 ✅



Uma vitória de todos, do futebol e, sobretudo, dos adeptos! 🏁#BoavistaFC #OrgulhoAxadrezado pic.twitter.com/eQOlHACbGt — Boavista FC (@boavistaoficial) November 10, 2021

PAÇOS DE FERREIRA

Cartão revogado? pic.twitter.com/zTt0boNOod — FC Paços de Ferreira (@fcpf) November 10, 2021

VIZELA