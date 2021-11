Parlamento vota a favor da revogação do cartão do adepto

O Parlamento votou a favor da revogação do Cartão do Adepto, uma proposta submetida pela Iniciativa Liberal, seguindo agora para a fase de especialidade.



Não existiram votos contra o projeto de lei que passou com a abstenção tanto do PSD como do PS. No entanto, oito deputados do PS votaram a favor assim como as restantes bancadas.



As propostas do Chega e do PCP foram chumbadas.



A iniciativa do Cartão do Adepto termina poucos meses depois de ter começado. A medida visava a «promoção da segurança e do combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos», e servia de «auxílio à verificação, em tempo útil, das decisões judiciais e administrativas que impeçam determinadas pessoas de acederem aos recintos desportivos», segundo a portaria que a regula.



Porém, os adeptos e os clubes manifestaram-se sempre contra.