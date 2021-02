Figura: Rafa Silva supersónico

Acumulou energia enquanto esteve a recuperar de um traumatismo no joelho e esta noite regressou com as baterias com a carga máxima a jogar com uma intensidade e velocidade estonteantes logo a abrir o jogo. Começou por jogar descaído sobre a direita, mas passou também pela esquerda e foi ao centro. Enfim, esteve em todo o lado, a baralhar por completo as marcações dos canarinhos. Teve duas oportunidades flagrantes no início do jogo. Na primeira entrou em drible na área, passando por quatro adversários antes de rematar cruzado. Logo a seguir, acorreu a um passe de Pedrinho, para picar a bola sobre Thiago Rodrigues, mas a bola foi à barra. Sempre a levar a equipa para a frente, chegou a marcar na segunda parte, a passe de Seferovic, mas o suíço estava adiantado e não valeu.

Momento: Darwin empata em cima do intervalo

O Benfica tinha entrado a todos o gás no jogo, já tinha criado meias dúzia de oportunidades claras, mas estava a perder por 1-0. Instantes antes, Thiago Rodrigues tinha feito a defesa da noite a remate de Darwin e parecia que o Benfica estava mesmo enguiçado. Mas no canto seguinte, o uruguaio chegou finalmente ao golo, depois de um primeiro desvio de Gabriel junto ao segundo poste. Depois do empate, o Benfica partiu, mais tranquilo, em busca da vitória na segunda parte.

Outros destaques:

Pedrinho

Outra das figuras do jogo a para de Rafa. Entrou mais adiantado do que é habitual, no apoio direto a Darwin, mas foi trocando sucessivamente de posição, com Rafa e Everton. Um verdadeiro carrocel, a deixar o adversário de olhos trocados, com o brasileiro a mostrar alguns pormenores de encher o olho, como aquele passe de calcanhar para Rafa.

Miguel Crespo

É uma das figuras em destaque no Estoril e mesmo na II Liga e esta noite não foi exceção. Não esteve sempre em jogo, mas quando apareceu deixou clara a sua qualidade, com bons pormenores e, sobretudo, boas movimentações quando o Estoril conseguia ter boa. Entrou bem no jogo e voltou a aparecer nos instantes finais, com duas oportunidades claras, ambas negadas por Helton Leite.

Diogo Gonçalves

A surpresa reservada por Jorge Jesus para o jogo desta noite, não tanto pela titularidade, mas pelo facto de ter ficado encarregue de defender o flanco direito, no lugar de Gilberto. Esteve bem no apoio ao ataque, subindo para combinar com Rafa, mas sentiu mais dificuldades a defender, com o Estoril a carregar mais pelo se lado. Foi dali que o Estoril chegou ao golo inaugural.

André Vidigal

Outro dos canarinhos que esteve em destaque esta noite, procurando as alas para ter mas bola, mas depois procurando a zona central para finalizar, coo aconteceu no lance do golo.

Seferovic

Darwin foi titular e marcou dois golos, mas o suíço entrou muito bem no jogo e também fez o gosto ao pé. Juntou-se à velocidade de Rafa e com várias combinações, abriu novos caminhos para a baliza de Thiago Rodrigues.