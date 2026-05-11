Mundial 2026: Alan Varela, Otamendi e Prestianni nos pré-convocados
Lionel Scaloni divulga lista de 55 nomes antes da escolha final. Dybala fora das contas
Alan Varela, Nicolás Otamendi e Gianluca Prestianni estão entre os pré-convocados da Argentina para o Mundial 2026 de futebol, segundo a lista divulgada no domingo pela Associação do Futebol Argentino (AFA).
O médio do FC Porto e os defesa e extremo do Benfica integram a pré-convocatória de 55 atletas, na qual é ausência notada Paulo Dybala (Roma).
Desta lista de 55 nomes, o selecionador Lionel Scaloni vai escolher 26 para levar ao Mundial, no qual a atual campeã do mundo integra o grupo J, tendo Áustria, Jordânia e Argélia como adversários.
Guarda-redes
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Gerónimo Rulli (Marselha)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Walter Benítez (Crystal Palace)
Facundo Cambeses (Racing Club)
Santiago Beltrán (River Plate)
Defesas
Agustín Giay (Palmeiras)
Gonzalo Montiel (River Plate)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Nicolás Capaldo (Hamburgo)
Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)
L. Martínez Quarta (River Plate)
Marcos Senesi (Bournemouth)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Nicolás Otamendi (SL Benfica)
Germán Pezzella (River Plate)
Leonardo Balerdi (Marselha)
Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
Zaid Romero (Getafe CF)
Facundo Medina (Marselha)
Marcos Acuña (River Plate)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Gabriel Rojas (Racing Club)
Médios
Máximo Perrone (Como 1907)
Leandro Paredes (Boca Juniors)
Guido Rodríguez (Valencia)
Aníbal Moreno (River Plate)
Milton Delgado (Boca Juniors)
Alan Varela (FC Porto)
Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
Rodrigo De Paul (Inter de Miami)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Enzo Fernández (Chelsea)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)
Emiliano Buendía (Aston Villa)
Valentín Barco (Estrasburgo)
Avançados
Lionel Messi (Inter de Miami)
Nicolás Paz (Como 1907)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Tomás Aranda (Boca Juniors)
Nicolás González (Atlético de Madrid)
Alejandro Garnacho (Chelsea)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Matías Soulé (Roma)
Claudio Echeverri (Girona)
Gianluca Prestianni (SL Benfica)
Santiago Castro (Bologna)
Lautaro Martínez (Inter de Milão)
José Manuel “Flaco” López (Palmeiras)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Mateo Pellegrino (Parma)