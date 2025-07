O Liverpool confirmou esta sexta-feira que vai retirar o número 20 das camisolas em todos os níveis do clube, numa homenagem ao falecido Diogo Jota. Tanto a equipa principal, como a feminina e as várias da formação irão respeitar esta decisão.

«Após uma conversa com a sua esposa, Rute, e família, o clube pode anunciar que o número da equipa será retirado em homenagem e memória de Diogo em todos os níveis, incluindo LFC Feminino e Academia», pode ler-se no comunicado oficial.

O avançado de 28 anos chegou ao Liverpool em 2020/21 e vestiu prontamente o número 20 nas costas. Como forma de eternizar o legado do português, os Reds tomaram esta decisão.

Diogo Jota, e o irmão André Silva, faleceram na passada quinta-feira, vítimas de um acidente de viação.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.