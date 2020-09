A Liga Portugal explicou esta noite a não realização do encontro entre o Feirense e o Desp. Chaves, depois de quatro elementos dos flavienses terem testado positivo à covid-19.

Em comunicado, o organismo que rege o futebol profissional em Portugal diz que receberam uma indicação do médico Rui Capucho, da ACES do Alto Tâmega e Barroso, pouco antes das 20h00 (hora prevista para o início da partida), para a não realização da partida.

Diz a Liga que pediu um esclarecimento oficial, o qual chegou, da parte do Dr. Rui Capucho, a partir das 20h24, com a indicação de que «as Autoridades de Saúde Regional e a Autoridade de Saúde Nacional decidiram que não estavam reunidas as condições para a realização do referido encontro.»

A Liga frisa que estavam reunidas as condições para a realização do jogo, segundo o Plano de Retoma, e perante o cumprimento da Lei 3 das Leis de Jogo, que obriga a que cada equipa apresente sete jogadores em campo.

O comunicado na íntegra:

«Cumprindo o protocolo efetuado entre a Liga Portugal, a FPF, e tendo como base as normas e procedimentos estabelecidos na orientação 036/2020 da Direção-Geral de Saúde, divulgados no ponto 8 do Plano de Retoma do Futebol Profissional para a época 2020-21, o CD Feirense e o GD Chaves realizaram testes à COVID-19 a todo o plantel, 48 horas antes do encontro marcado para a noite desta sexta-feira.

Como foi tornado público, dois jogadores e dois treinadores da equipa técnica do GD Chaves, testaram positivo e, seguindo o protocolo validado pela DGS ainda na época passada, quando se deu a Retoma da Liga NOS, os elementos em causa foram imediatamente colocados em isolamento.

Face à indicação recebida pela Liga Portugal através do médico Rui Capucho, da ACES do Alto Tâmega e Barroso, pouco antes das 20 horas, o organismo que superintende o Futebol Profissional decidiu, de forma pró-ativa, retardar o início do encontro entre o CD Feirense e o GD Chaves da 1.ª jornada da LigaPro, pedindo uma informação oficial do sucedido.

O relatório do Dr. Rui Capucho chegou, oficialmente e por escrito, à Liga Portugal às 20h24, dando indicação que as Autoridades de Saúde Regional e a Autoridade de Saúde Nacional decidiram que não estavam reunidas as condições para a realização do referido encontro.

A Liga Portugal, e apesar de existirem condições para a realização do jogo, segundo o Plano de Retoma e perante o cumprimento da Lei 3 das Leis de Jogo, compromete-se, agora, a apurar os motivos que levaram à existência destes casos no plantel do GD Chaves.»