Diogo Costa foi eleito o Melhor Guarda-Redes da Liga no mês de setembro.

O dono da baliza do FC Porto recolheu 25 por cento dos votos dos treinadores principais do principal escalão.

Na segunda posição ficou o benfiquista Odysseas Vlachodimos, com 22 por cento dos votos, e depois Antonio Adán, do Sporting, com 16 por cento.