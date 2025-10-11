A Hungria venceu a Arménia por 2-0 na tarde deste sábado, em jogo do grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026, o mesmo de Portugal, que ainda esta noite joga ante a República da Irlanda.

Em Budapeste, os golos da seleção treinada por Marco Rossi foram marcados na segunda parte, por Dániel Lukács (56m) e Zsombor Gruber, já em tempo de compensação (90+4m).

Com este resultado, a Hungria passa a somar quatro pontos e isola-se no segundo lugar, a dois pontos de Portugal (menos um jogo), ultrapassando a Arménia, agora terceira classificada, com três pontos. A República da Irlanda soma um ponto.

Hat-trick de Haaland… que ainda viu Peretz defender dois penáltis

Em Oslo, para o grupo I, a Noruega recebeu e goleou Israel, por 5-0.

Erling Haaland, o suspeito do costume, foi protagonista no jogo, com um hat-trick, marcando golos aos 27, 63 e 72 minutos. E podia ter marcado mais, não fosse Daniel Peretz defender um penálti aos cinco minutos, seguido de outro logo a seguir, que teve de ser repetido, ainda com 0-0 no marcador.

O hat-trick de Haaland:

Pelo meio, autogolos de Anan Khalaili (18m) e Idan Nachmias (28m) marcaram também a golada dos noruegueses, que tiveram o extremo do Benfica, Andreas Schjelderup, em campo nos últimos minutos: entrou aos 85.

Na classificação do grupo I, a seleção treinada por Stale Solbakken continua a liderar só com vitórias e um total de 18 pontos, mais nove do que Itália (menos dois jogos) e Israel, ambos com nove pontos. Estónia (três pontos) e Moldova (zero), ambos com menos um jogo do que Noruega e Israel, completam a classificação.

Dois em um, Peretz travou Haaland:

Letónia-Andorra dá empate

No primeiro jogo do dia na qualificação europeia, o Letónia-Andorra deu empate a dois golos. Dmitrijs Zelenkovs (41m) e Vlad Gutkovskis (55m, penálti) fizeram os golos da Letónia. A Andorra marcou por Moisés San Nicolás (33m) e Ian Oliveira (78m). A Andorra, quinta e última no grupo K, somou o primeiro ponto. A Letónia está no quarto lugar, agora com cinco pontos.

