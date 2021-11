Na primeira convocatória após a conquista do Mundial de futsal e do anúncio da retirada de Ricardinho, Jorge Braz fez algumas alterações e chamou 15 jogadores.

Além do antigo capitão, também Bebé, Afonso Jesus, Pany Varela e Vítor Hugo ficaram de fora da lista de convocados, em comparação com o grupo que venceu o troféu na Lituânia. Edu, Nilson, Mário Freitas e Silvestre foram as opções para integrar esta convocatória.

Portugal joga nos Países Baixos a 15 e 16 de novembro, em duas partidas de preparação para a fase final do Euro2020, que arranca a 16 de janeiro naquele país e onde a seleção das 'quinas' defende o título conquistado em 2018.

O primeiro particular ocorre em Almere, pelas 18h00 e, no dia seguinte, a formação de Jorge Braz atua em Zeist, às 15h00.

Veja a lista de convocados:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Valdepeñas).

Fixos: André Coelho (FC Barcelona), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

Alas: Bruno Coelho (Nápoles), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Sporting), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica) e Tiago Brito (Sporting de Braga).

Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga).

Pivôs: Zicky (Sporting).