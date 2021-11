A Alemanha goleou o frágil Liechtenstein por 9-0, continuando em ritmo de passeio no Grupo J de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.



A tarefa do Liechtenstein ficou ainda mais difícil logo ao nono minuto de jogo, face à expulsão de Hofer. A partir daí, foi assistir ao festivel de golos da seleção germânica.



Gundogan (11m), Kaufmann (20m, pb), Sané (22m e 49m), Reus (23m), Muller (76m e 86m), Baku (80m) e Goppel (89m, pb) marcaram os tentos da Alemanha, que lidera com 24 pontos.



A Macedónia do Norte goleou na Arménia (0-5) e aproveitou o empate da Roménia frente à Islândia (0-0) para ascender à segunda posição no Grupo J, com 15 pontos, contra os 14 da seleção romena.



Trajkovski (22m), Bardhi (36m, 67m e 90m) e Ristovski (79m) assinaram os golos da Macedónia do Norte.