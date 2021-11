O Marítimo anunciou esta noite que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o treinador Julio Velázquez.

«A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Júlio Velázquez Santiago para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos», lê-se, no comunicado do emblema madeirense.

O técnico espanhol chegou aos Barreiros em março deste ano, com a equipa numa situação delicada na tabela classificativa da Liga. Conseguiu conduzir o Marítimo à permanência, mas esta época ainda só tinha vencido uma vez, logo na segunda jornada do campeonato – no último domingo, a formação da Madeira somou a terceira derrota consecutiva em casa do Tondela.

Termina assim a terceira aventura de Julio Velázquez no futebol português, depois de passagens por Belenenses e Vitória de Setúbal.

O Marítimo, diga-se, está atualmente no penúltimo lugar da Liga.