O Benfica divulgou esta quarta-feira à noite mais informações acerca do estado clínico de Gabriel, afastado dos relvado devido a uma lesão ocular.

Numa nota publicada no site, o Benfica informa que o médio Gabriel tem «parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona diplopia».

Na mesma nota, o Benfica informa que esta situação impossibilita determinar um prazo para o regresso do jogador aos relvados.

O clube encarnado descarta ainda a existência de outros riscos e avança ainda que a atividade normal no dia a dia não está em causa e frisa no último de seis pontos que o jogador vai continuar a apresentar-se diariamente no Benfica Campus.

Recorde-se que Gabriel apresentou queixas no dia seguinte ao primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão.