Antes de ser decidida a suspensão de jogos e treinos por parte da Liga de Clubes, em virtude da pandemia relacionada de coronavírus, o FC Porto treinou esta manhã no centro de estágios do Olival sob as ordens de Sérgio Conceição.

Os dragões têm no boletim clínico Zé Luís (treino condicionado e ginásio), Vítor Ferreira (tratamento e ginásio) e Luis Díaz (tratamento e ginásio).

Novo treino, que estava previsto para sexta-feira de manhã (11 horas), não deverá realizar-se em virtude da suspensão de toda a atividade desportiva.

O jogo com o Famalicão, que iria realizar-se às 20 horas de domingo, foi adiado tal como as restantes partidas desta jornada.