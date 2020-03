O Sporting garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, após vencer o Benfica, por 5-3, em Matosinhos.

No último jogo dos quartos de final, o Benfica adiantou-se no marcador no primeiro minuto de jogo, por Fernandinho, mas o Sporting respondeu de imediato, com Taynan a empatar no minuto seguinte e a bisar aos dez minutos, para a reviravolta e a vantagem de 2-1 dos leões, registada ao intervalo.

Na segunda parte, o Sporting esteve quase sempre em vantagem de dois golos, respondendo de imediato à eficácia dos encarnados.

Cardinal fez o 3-1 para os leões ao minuto 24, o Benfica reduziu por Miguel Ângelo aos 27 minutos, mas João Matos fez o 4-2 logo a seguir. Depois, Tiago Brito fez o terceiro do Benfica ao minuto 31, mas no minuto seguinte, Pauleta selou o triunfo da equipa orientada por Nuno Dias.

Na meia-final, sem data prevista, o Sporting defronta o Leões de Porto Salvo, que venceu o Modicus. A outra meia-final é entre Sp. Braga e Portimonense.

A competição vai ser suspensa a partir desta sexta-feira, 13 de março, tal como todas as provas sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol, de futebol e futsal.