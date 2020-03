(ARTIGO ATUALIZADO ÀS 16H38)

A Liga decidiu suspender jogos por tempo indeterminado devido ao surto de coronavírus, que foi declarado ontem como pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

A decisão, que tem efeitos imediatos e será alargada também aos treinos das equipas profissionais, foi tomada numa reunião com o presidente Pedro Proença ao início da tarde na sede da Liga, no Porto, que juntou presencialmente e por vídeo-conferência médicos e responsáveis de clubes profissionais que fazem parte da Comissão Permanente de Calendários.

De referir que integram a referida comissão a Diretora-Executiva para as Competições, Helena Pires, representantes dos operadores televisivos e os oito clubes que fazem parte da Direção da Liga: Benfica, FC Porto, Sporting, Gil Vicente, Tondela, Mafra, Leixões e Cova da Piedade.

Entretanto, a Liga emitiu emitiu um comunicado, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol e as medidas a tomar.

Foi ainda decidida a realização de reuniões da Comissão Permanente de Calendários, a cada três dias, para que seja efetuado ponto de situação da evolução da pandemia e das concretas medidas a adotar e recomendado a todos os agentes desportivos dos departamentos de futebol que adotem condutas de contenção social, para que, rapidamente, se possa retomar a atividade desportiva normal.

A decisão surge na sequência da decisão da Federação Portuguesa de Futebol, que anunciou ao início da tarde a suspensão das competições não profissionais de futebol e de futsal. Também o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol já pedira a suspensão da I e II Ligas.

COMUNICADO DA LIGA NA ÍNTEGRA:

No seguimento da reunião extraordinária realizada esta quinta-feira, entre a Comissão Permanente de Calendários com a Direção Executiva da Liga Portugal, e que contou com a presença da AMEF e dos médicos representantes dos clubes que compõem a referida Comissão, a Liga Portugal deliberou:

- Suspensão imediata das competições profissionais de futebol da Liga NOS e da LigaPro por tempo indeterminado;

- Realização de reuniões da Comissão Permanente de Calendário, de 3 em 3 dias, para que seja efetuado ponto de situação da evolução da pandemia e das concretas medidas a adotar;

Da reunião resultou ainda a recomendação para a suspensão imediata dos treinos e a recomendação para que todos os agentes desportivos do futebol profissional adotem condutas de contenção social, para que, rapidamente, se possa retomar a atividade desportiva normal.

Esta decisão do Futebol Profissional, em conformidade com a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública, para que sejam reforçadas as medidas de contenção bem como os meios para a sua implementação, visa ser um exemplo para a Sociedade em geral e para a consciencialização de todos os cidadãos e adeptos.