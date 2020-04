Jorge Jesus termina contrato com o Flamengo no próximo mês de maio e, por estas alturas, uma possível renovação é um cenário de total incerteza.

Ainda assim, Júlio César, antigo guarda redes que foi treinado pelo português no Benfica, acredita que existe um motivo que vai levar Jesus a renovar.

«Acredito fortemente que depois da derrota para o Liverpool no Mundial, ele vai querer voltar a jogar essa competição para tentar ser campeão do mundo», admitiu, em entrevista à Fox Sports Brasil.

«O Flamengo reforçou-se mais, acredito que ele possa continuar, mas o desejo do Jesus de continuar é simples e exclusivamente para voltar ao Mundial e ser campeão do mundo com o Flamengo. Acho que ficou um sabor amargo por esse jogo».

Júlio César também confessou o seu desejo em ver Jesus renovar contrato com o Flamengo. «Eu não converso sobre a renovação com o mister, apesar da proximidade e do carinho que temos um pelo outro. Eu procuro tê-lo mais como amigo, falamos sobre Portugal, que ele sabe que eu amo. Gostaria que ele ficasse», concluiu.