A Juventus, com o português Renato Veiga a titular e Francisco Conceição como suplente utilizado, recebeu e venceu o Cagliari, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Serie A italiana, este sábado.

Teun Koopmeiners inaugurou o marcador para a Juventus, aos dois minutos. Aos 33 minutos, Kenan Yildiz dobrou a diferença para 2-0. O golo dos visitantes foi apontado por Fede Baschirotto, o minuto 87.

Veiga foi titular na Juventus e fez todo o jogo, Conceição foi lançado pelo treinador Igor Tudor ao minuto 76. No Lecce, Danilo Veiga foi titular, assim como o angolano ex-Estrela Kialonda Gaspar. Tiago Gabriel foi lançado cedo na partida, ao minuto 11, devido a lesão de Gaby Jean.

Depois do empate em Roma, a Juventus volta a vencer e subiu, à condição, ao terceiro lugar, com 59 pontos. Irá, aconteça o que acontecer, ter benefícios esta jornada, uma vez que há um duelo entre Atalanta (58 pontos) e Bolonha (57 pontos), no domingo, às 11h30. O Lecce é 17.º, com 26 pontos.

O líder Inter Milão regressou também às vitórias, reforçando a liderança, ficando provisoriamente com uma vantagem de seis pontos, depois de receber e bater o Cagliari, por 3-1. Depois do empate (2-2) em Parma na última ronda, os atuais campeões italianos colocaram pressão sobre o Nápoles, segundo classificado, que recebe segunda-feira o Empoli, no fecho da jornada.

O avançado austríaco Marko Arnautovic foi a grande figura da partida, tendo inaugurado o marcador, aos 13 minutos, assistindo depois o argentino Lautaro Martínez, ao minuto 26, para o 2-0. Na segunda parte, o Cagliari ainda reduziu por Roberto Piccoli, aos 48 minutos, mas, aos 55, Yann Bisseck, que jogou na equipa B do Vitória de Guimarães, fez o 3-1.

O Inter passa a somar 71 pontos, contra os 65, para já, do Nápoles. O Cagliari mantém-se com 30 pontos, no 15.º lugar.

O Veneza manteve a esperança de ainda fugir à despromoção, ao vencer na receção ao Monza, por 1-0, com um golo de Daniel Fila (72m). O Monza, que teve os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota a titulares, vê o objetivo da permanência mais complicado. O Monza é último com apenas 15 pontos, e já a 11 da primeira equipa em zona de permanência, enquanto o Veneza subiu a 18.º e antepenúltimo, com 24, os mesmos do Empoli, 19.º à condição, com menos um jogo.