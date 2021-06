Timothy Castagne vai falhar o resto do Euro 2020 devido a lesão, enquanto o benfiquista Jan Vertonghen também saiu com problemas físicos do duelo com a Rússia, anunciou este sábado o selecionador da Bélgica.

De acordo com Roberto Martinez, Castagne sofreu uma dupla fratura no rosto num lance com um jogador russo, lesão que impossibilita o lateral do Leicester de voltar a atuar no Europeu.

Por seu lado, Vertonghen teve que ser substituído aos 76 minutos devido a dores num tornozelo, mas, de acordo com o selecionador, a situação «parece ser menos grave» e o central deverá poder voltar a jogar no Europeu.