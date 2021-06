Duro golpe para o Chile em vésperas do início da Copa América. «La Roja» informou que Alexis Sánchez sofreu uma lesão muscular e vai perder toda a fase de grupos do torneio.



Segundo a nota divulgada pela Federação chilena, o jogador do Inter de Milão vai continuar o processo de recuperação no Chile com elementos da equipa médica da seleção.



Lembre-se que o Chile está inserido no grupo A da prova juntamente com Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai.