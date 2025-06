O avançado sueco Viktor Gyökeres reagiu na tarde desta quinta-feira às várias informações sobre o mercado de transferências, deixando uma mensagem pública a garantir que vai falar «quando chegar a hora certa».

«Há muitas conversas neste momento, a maioria delas falsas. Falarei quando chegar a hora certa», pode ler-se, na mensagem deixada por Gyökeres na sua conta oficial de Instagram.

Gyökeres tem contrato até 2028, mas a sua saída dos leões, ao fim de duas épocas em Alvalade, está em cima da mesa e por um valor abaixo da cláusula de rescisão, fixada nos 100 milhões de euros.

Conforme apurou o Maisfutebol, há duas versões que têm circulado nos bastidores sobre o acerto entre o presidente leonino Frederico Varandas e os representantes do atleta. Do lado dos agentes de Gyökeres, a posição firmada em palavras (e supostamente também com mensagens de texto para comprovar) com Varandas teria sido a seguinte: 60 milhões de euros fixos, com outros 10 milhões de euros por objetivos, para avançar com uma transferência em definitivo neste verão. Outra fonte próxima ao processo confirma a existência de um acordo verbal para uma venda de Gyökeres por um preço abaixo dos 100 milhões de euros, mas que, por outro lado, os leões nunca definiram um valor exato, seja 70 milhões de euros (60+10, no caso) ou 80 milhões de euros.

Na manhã de quarta-feira, em Leiria, Varandas vincou que apenas garantiu «que não iria exigir 100 milhões de euros» e que, por outro lado, «por 60 milhões mais 10 milhões de euros ele [ndr: Gyökeres] não sai». «Porque nunca o prometi», completou o dirigente.

Manchester United e Juventus são dois dos clubes interessados no goleador sueco. Porém, foi do Arsenal que chegou, nas últimas horas, um primeira proposta formal pelo internacional sueco de 27 anos. Uma proposta, contudo, abaixo do valor desejado pela administração da SAD do Sporting.

Em duas épocas pelo Sporting, Gyökeres fez 102 jogos, 97 golos e 27 assistências. Ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.