Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Estíria, no Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria, destacando-se à frente do companheiro de equipa Valtteri Bottas, numa corrida totalmente dominada pela Mercedes. A Ferrari viveu novo pesadelo com Charles Leclerc e Sebastian Vettel a baterem na terceira curva e a ficarem, desde logo, fora da corrida.

Um autêntico passeio para a Mercedes, já depois de Bottas ter vencido a corrida inaugural, em Österreich. Hamilton saiu na frente, perdeu a liderança quando foi às boxes, mas depois partiu para um autêntico passeio, rodando no primeiro lugar até ao final da corrida. Bottas ainda manteve uma acesa luta com Verstappen mas, depois de ganhar a dianteira, o finlandês também deixou o holandês para trás.

Antes disso, um verdadeiro desastre para a Ferrari logo a abrir o Grande Prémio, na terceira curva, com Leclerc a bater em Vettel por trás, perdendo a asa da frente e danificando a asa traseira do alemão. O safety car entrou na pista, o piloto francês aina tentou continuar, mas os dois Ferraris acabaram mesmo por abandonar.

Além do duelo entre Verstappen e Bottas, destaque ainda, já na etapa final, para a disputada luta pelo sexto lugar, entre Strol, Norris e Pérez.

Na frente, Hamilton cortou a meta com 13,993 segundos de vantagem sobre Bottas e 33,698 segundos sobre Verstappen. Foi a 85.ª vitória na carreira do piloto britânico que, agora, está a seis do recorde estabelecido pelo alemão Michael Scumacher.

Com estes resultados, Valtteri Bottas mantém a liderança do campeonato, com 43 pontos. Hamilton tem agora 37 e subiu ao segundo lugar da classificação geral.