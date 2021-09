O Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado este domingo pelo Flamengo, em casa (1-3), na 20.ª jornada do campeonato brasileiro.



Wesley (15m) ainda colocou o Palmeiras a vencer mas Michael (17m e 81m) e Pedro (57m) garantiram a reviravolta da equipa visitante.



O Atlético Mineiro de Hulk e Diego Costa aproveitou a derrota do Palmeiras para reforçar a liderança no Brasileirão.



Com Hulk no onze e Diego Costa como suplente utilizado, o At. Mineiro venceu fora de casa o Fortaleza (0-2), graças a golos de Federico Zaracho (49m) e Junior Alonso (69m).



Assim, o At. Mineiro passa a ter sete pontos de vantagem sobre o Palmeiras e oito sobre o Flamengo, que tem menos dois jogos realizados que os dois primeiros classificados da prova.