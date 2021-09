José Neves (W52-FC Porto) sagrou-se este domingo campeão português de rampa, na subida ao Alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, juntando este título ao de estrada.

José Neves completou os 7,8 quilómetros da prova em 19.42 minutos, menos 37 segundos do que o segundo classificado, Frederico Figueiredo (Efapel).



No setor feminino, Melissa Maia (Team Farto-BTC) foi a mais rápida, em 28.46 minutos.



Entretanto, Iúri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua) sagrou-se campeão nacional de omnium no Velódromo de Sangalhos, em Anadia.



Na prova feminina, a ciclista olímpica Maria Martins (Drops-le Col) foi a mais forte, sagrando-se campeã nacional.