O Marselha venceu este sábado o Mónaco, por 2-0, com dois golos do senegalês Cheikh Dieng.

A equipa de Jorge Sampaoli chegou ao intervalo já a vencer, colocando-se em vantagem ao minuto 37. Dieng viria a bisar com uma hora de jogo.



Gelson Martins, titular no AS Monaco, foi substituído ao minuto 60 pelo brasileiro Jean Lucas.