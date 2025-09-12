O Bayer Leverkusen venceu o Eintracht Frankfurt por 3-1, no primeiro jogo após a saída de Erik ten Hag do camando técnico dos farmacéuticos. Ten Hag deu lugar a Kasper Hjulmand na segunda-feira e para o dinamarquês foi chegar, ver e vencer.

Esta foi, aliás, a primeira vitória do Bayer, após um empate e uma derrota na primeiras jornadas, e foi também a primeira derrota do Frankfurt, após dois triunfos. O Eintracht pode assim cair da liderança.

O ex-benfiquista Grimaldo foi fundamental: o espanhol fez dois dos três golos do Leverkusen, ambos feitos em livres irrepreensívelmente marcados. O outro golo foi marcado por Patrick Schick, de grande penalidade.

Pelo meio, o Eintracht Frankurt (que teve o português Aurélio Buta o tempo todo no banco) marcou por Uzun, aos 52 minutos, num golo que na altura fazia o 2-1 e dava nova esperança ao Eintracht.

Curiosamente o Bayer Leverkusen acabou o jogo reduzido a dez jogadores, após as expulsões de Andrich (59m) e de Ezequiel Fernández, já nos descontos da partida.

Um dos golos de Grimaldo: