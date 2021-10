A Dinamarca recebeu e venceu esta terça-feira a Áustria por 1-0 e garantiu o apuramento direto para o Mundial 2022, quando faltam ainda disputar duas jornadas no grupo F da qualificação europeia.

Um golo de Joakim Maehle, jogador da Atalanta, aos 53 minutos, deu os três pontos à Dinamarca, que continua líder do grupo, com oito vitórias em oito jogos, 27 golos marcados e nenhum golo sofrido. Tem sete pontos de vantagem sobre a Escócia, quando faltam disputar apenas seis pontos. Junta-se a Qatar (anfitrião) e Alemanha (apurada na segunda-feira) nos apurados para a prova.

Nos outros jogos do grupo, a Escócia venceu as Ilhas Faroé em Torshavn, por 1-0, graças a um golo de Lyndon Dykes, aos 86 minutos, para manter posição de play-off.

Já Israel bateu a Moldávia por 2-1. Zahavi (28m) e Dabbur (49m) fizeram os golos da equipa da casa, que sofreu aos 90+4’, por Nicolaescu, já após a expulsão do ex-FC Porto Oleg Reabciuk nos visitantes, aos 85 minutos.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO F:

1.º: Dinamarca, 24 pontos

2.º: Escócia, 17

3.º: Israel, 13

4.º: Áustria, 10

5.º: Ilhas Faroé, 4

6.º: Moldávia, 1

Suécia assume liderança no grupo B

A Suécia recebeu e venceu a Grécia por 2-0, graças a golos de Emil Forsberg (59m) e Alexander Isak (69m), num jogo em que o guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, jogou os 90 minutos na nação helénica. Com este resultado, a Suécia passou para a frente do grupo B, com 15 pontos, para 13 da Espanha, quando faltam duas jornadas a ambas.

Todos os resultados e classificações do apuramento para o Mundial 2022

No outro jogo do grupo, a Geórgia venceu na deslocação ao Kosovo, por 2-1. Marcaram Okriashvili (11m) e Davitashvili (82m) para os visitantes. Muriqi fez o golo da equipa da casa, aos 45 minutos.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B:

1.º: Suécia, 15 pontos (menos um jogo)

2.º: Espanha, 13 (menos um jogo)

3.º: Grécia, 9 (menos um jogo)

4.º: Geórgia, 4

5.º: Kosovo, 4

Suíça goleia e iguala Itália no grupo C

A Suíça venceu na deslocação à Lituânia, por 4-0, num jogo arbitrado pelo português Tiago Martins e que permitiu aos helvéticos igualarem a Itália no topo da classificação do grupo C. Marcaram Embolo (31m e 45m), Steffen (42m) e Gavranovic (90+4m).

Já a Bulgária esteve em desvantagem com um golo de Washington (35m), mas bateu a Irlanda do Norte por 2-1, com reviravolta assinada num bis de Nedelev (53m e 63m).

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO C:

1.º: Itália, 14 pontos (menos um jogo)

2.º: Suíça, 14 (menos um jogo)

3.º: Bulgária, 8

4.ª: Irlanda do Norte, 5 (menos um jogo)

5.º: Lituânia, 3

Ucrânia de Yaremchuk ‘rainha’ dos empates

Sete jogos, seis empates. No grupo D, a Ucrânia voltou a somar o resultado típico nesta qualificação para o Mundial 2022 e empatou a uma bola na receção à Bósnia. Com o avançado do Benfica, Roman Yaremchuk, a titular (saiu aos 72 minutos), Yarmolenko fez o 1-0 para a equipa da casa (15m), mas Ahmedhodzic assinou o 1-1 aos 77 minutos. O desfecho penaliza seriamente a nação de Leste, que está no segundo lugar, mas com mais um jogo do que Finlândia e Bósnia.

Ao início da tarde, um bis de Teemu Pukki valeu a vitória à Finlândia (0-2) na visita ao Cazaquistão.