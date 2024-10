Este sábado, a equipa feminina do Benfica foi vencer a casa do Vilaverdense, por 4-0, na sexta jornada da Liga.

Laís Araújo (15m), Andreia Norton (63m), Lara Martins (76m) e Anna Gasper (78m) fizeram os golos da partida.

Com este resultado, o Benfica soma a sexta vitória no campeonato, em seis jogos. Com 18 pontos, a equipa de Filipa Patão lidera o campeonato, mas com mais um jogo que o Sp. Braga, que tem 15.