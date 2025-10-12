A Argentina garantiu, na noite de sábado (já madrugada deste domingo em Portugal) o apuramento para as meias-finais do Mundial sub-20, ao vencer o México, por 2-0, em Santiago, no Chile.

No segundo jogo dos quartos de final – depois da vitória da Colômbia ante Espanha, por 3-2 – os argentinos conseguiram também a passagem à próxima eliminatória, com Tomás Pérez (FC Porto) e Gianluca Prestianni (Benfica) a titulares.

Prestianni esteve na jogada do primeiro golo, fazendo o passe para o remate de Valentino Acuña, defendido por Emmanuel Ochoa, antes de Maher Carrizo, na recarga, concluir na área para o 1-0.

Mateo Silvetti, lançado para a segunda parte, fez o 2-0 com que terminou o jogo: foi mais rápido do que dois adversários a chegar À bola e rematou na área para dobrar a vantagem argentina.

Veja aqui os golos:

Num final de jogo mais quentinho, o México acabou o jogo reduzido a nove jogadores, com as expulsões de Diego Ochoa (90+2m) e Tahiel Jiménez (90+7m).

Nas meias-finais, a Argentina defronta a Colômbia. Os jogos EUA-Marrocos e Noruega-França vão definir os outros dois semifinalistas.