Cumpridas sete jornadas na Liga, o Sporting é líder com 19 pontos, mais quatro do que os perseguidores diretos, Sp. Braga e Benfica.

João Mário, que está de regresso ao Sporting quatro anos depois de ter deixado os leões rumo aos italianos do Inter, apresentou um discurso prudente, sem traçar objetivos para lá do que passa por garantir um dos três lugares (dois diretos) que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

«Vejo muita qualidade neste grupo e muita vontade de fazer as coisas bem. Há três vagas pela Champions e o Sporting quer estar numa delas. É para isso que vamos trabalhar. (...) Estamos muito bem, mas pensamos jogo a jogo. Estamos numa fase muito inicial do campeonato e não faz sentido pensar de outra forma», afirmou.

O arranque de Liga do Sporting tem deixado os adeptos leoninos entusiasmados, mas João Mário alerta para a facilidade com que os tropeções acontecem. «Temos de ter calma, porque estamos a começar. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada, porque num jogo ou dois muda tudo. O que podemos prometer é muito trabalho e compromisso. Estamos numa fase inicial, queremos honrar o clube, temo-lo feito, mas estamos numa fase inicial, como disse.»

João Mário abordou ainda o facto de os jogos estarem a decorrer sem público, algo que pode ser visto como favorável para o crescimento de uma equipa jovem, opinião da qual discorda. «Todos, desde os jovens aos mais velhos, sempre se habituaram a ver futebol com público. Não quero acreditar que nenhum jovem do Sporting prefira jogar sem os adeptos. Muita gente fala nisso, mas não acredito. Não acho que nenhuma equipa do Sporting vá jogar melhor sem adeptos do que com adeptos», apontou.