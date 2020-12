O FC Porto anunciou este sábado que renovou contrato com Sérgio Oliveira até 2025.

O médio de 28 anos, um dos capitães dos dragões, tinha contrato com o FC Porto até final desta temporada.

Até 2025 🔵⚪



FC Porto e Sérgio Oliveira renovam contrato ✍



Marca FC Porto ®️#FCPorto #SérgioOliveira2025 pic.twitter.com/mjCRaB1UVi — FC Porto (@FCPorto) December 12, 2020

Formado nas escolas do FC Porto e, após duas temporadas em Paços de Ferreira (2013/14 e 2014/15), Sérgio Oliveira voltou novamente à equipa portista.

Esta época, o médio soma já sete golos e três assistências em 15 jogos.

«É um orgulho imenso. É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o FC Porto. Estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim», disse o jogador, citado pelo site dos dragões.

«A carreira de um futebolista nem sempre é fácil. Vão haver momentos altos e momentos baixos, mas o mais importante é nunca baixar os braços, dar sempre o melhor todos os dias, em todos os momentos, dentro e fora de campo, e ter um sentido de responsabilidade por envergar a camisola de um clube mundialmente conhecido, com muitos títulos. O sonho só se consegue com trabalho», disse ainda o médio, falando sobre o bom momento que atravessa.

«Acredito que é um momento importante, mas não quero ficar por aqui. Espero que este início culmine com títulos para o FC Porto. Temos que nos manter focados nisso, não no individual mas no coletivo, e na grandeza deste clube. Temos que estar sempre no nosso máximo para garantir que damos o nosso melhor em prol do clube.»



Sérgio Oliveira foi questionado sobre qual o golo mais especial que marcou com a camisola do FC Porto e afirmou. «O golo que fiz ao Benfica teve um sentimento especial. Foi num momento importante para nós também, mas não quero eleger o meu melhor golo pelo FC Porto porque espero fazer ainda mais. Bonitos ou feios, são golos. Tenho a certeza que vamos conquistar títulos juntos, porque juntos seremos sempre muito mais fortes.»