A trágica morte do piloto português Paulo Gonçalves no Dakar ocupa grande parte das primeiras páginas dos jornais desportivos desta segunda-feira.



O apuramento histórico da seleção de andebol para a próxima fase do Campeonato da Europa também é destacado.



Na atualidade dos clubes, Gedson está a caminho do Tottenham e abre a porta para Bruno Guimarães no Benfica. Os desportivos salientam ainda que o Manchester United está a apertar o cerco a Bruno Fernandes (Sporting) e que o FC Porto está interessado em Jonathan David, médio ofensivo do Gent.