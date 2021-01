O FC Porto vai receber em breve um aviso da UEFA devido ao atraso no envio da documentação necessária para obter o licenciamento para a próxima época. A informação foi adiantada por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.



«Normalmente, em setembro, é necessário fazer um sem número de demonstrações para se obter o licenciamento para o ano seguinte. Com a pandemia, nessa altura enviámos uma carta e pedimos para que o prazo fosse prorrogado porque o mercado de transferências ainda não tinha fechado, dizendo que enviaríamos tudo até 15 de dezembro. Assim fizemos», começou por explicar.



Recentemente, a UEFA respondeu ao FC Porto: «A UEFA finalmente respondeu que, tendo em conta as circunstâncias excecionais causada pela pandemia e o impacto económico adverso em todos os clubes, porque não é apenas no FC Porto que enfrenta esta situação, o Club Financial Control Body decidiu que este não era caso de incumprimento, não iria haver decisão disciplinar, apenas um aviso e o assunto ficava encerrado».



«Isto vai aparecer no site da UEFA dentro de dias mas não implica qualquer tipo de pena. Assim a pandemia o permita, o FC Porto vai sair do fair-play financeiro no final da época. Só não garanto a 100 por cento por causa da pandemia, porque não sabemos se as competições vão terminar. Correndo normalmente, como o FC Porto já disse, iremos sair do fair-play financeiro», concluiu Francisco J. Marques.