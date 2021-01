Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Estrela, na Amadora, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal (0-4):

«Para alem da vitória foi um dia especial para mim, voltar à minha terra e a um clube que me fez crescer. Foi aqui que dei os primeiros passos como jogador, de apaixonado pelo futebol.»

«Queria dar os parabéns a todas as pessoas que conseguiram reerguer o Estrela, e torná-lo num clube extremamente organizado, com condições muito boas para a divisão em que está, com futebol de formação, que foi uma das grandes conquistas do clube. Nesta região há muitos jovens com qualidade, que podem fazer da formação do Estrela um grande viveiro. Dou os parabéns aos dirigentes do clube, e espero que consigam subir de divisão para eu vir ca festejar.»

[sobre André Geraldes, com quem trabalhou no Sporting, e que agora lidera a SAD do Estrela] «Conheço a qualidade e as competências dele. Todo este staff que vi, nestas poucas horas em que estive aqui, mostram que é uma equipa super profissionalizada, com vários departamentos bem estruturados. Uma estrutura que sabe o que quer, para onde quer ir.»