A época ainda agora começou no Brasil e Jorge Jesus já está envolvido em polémica. As declarações do técnico do Flamengo, na conferência de imprensa após a vitória no Fla-Flu (3-2) geraram muitas críticas.

«Vê alguma equipa no Brasil a jogar como o Flamengo fez nestes 60 minutos e só tem três jogos? Nenhuma. Nenhuma. Não quer dizer que não possa aparecer, mas até agora, nenhuma», começou por dizer Jorge Jesus em conferência de imprensa.

Veja aqui as declarações polémicas do treinador português:

O técnico disse que a equipa tem evoluído de uns jogos para os outros e neste encontro «esteve muito melhor, senão não ganhava ao Fluminense, que fez uma boa partida», mas colocou o Flamengo noutro nível.

«Para o nosso adversário era muito importante chegar à final, poder ganhar o título carioca, mas nós estamos noutro patamar, os nossos títulos são outros», disse ainda o treinador português, declaração que gerou polémica entre comentadores televisivos e nas redes sociais e lhe valeu muitas críticas, dizendo que se tratava de arrogância e sobranceria.

Jesus desvalorizou ainda a questão do desgaste dos jogos de três em três dias e das viagens. «Já no ano passado mostrei que isso é tudo treta, tudo conversa. É preciso saber fazer as coisas e já há muitas equipas a copiarem o que o Flamengo faz.»