A Premier League também foi suspensa, anunciou esta manhã o organismo.

Na quinta-feira a Liga Inglesa tinha comunicado que os jogos iam decorrer de forma normal, mas depois de conhecido os caso de Mikel Arteta, foi marcada uma reunião de emergência para esta manhã.

Ora, dessa reunião saiu então a decisão de suspender o campeonato inglês, assim como todo o futebol profissional no país. A intenção é regressar a 4 de abril, mediante os conselhos e as condições médicas que se verifiquem nessa altura.

«Acima de tudo, desejamos ao Mikel Arteta e ao Callum Hudson-Odoi uma recuperação rápida, assim como a todos os afetados pelo Covid-19», disse o chefe executivo da Premier League, Richard Masters, citado na nota.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



